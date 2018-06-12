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ضبط 4 متهمين فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالمحلة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:42 م
ضبط 4 متهمين فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالمحلة مشاجرة - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شهدت قرية كفر حجازى التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، ولهو الأطفال، أسفرت عن إصابة أحد طرفى المشاجرة بطلق نارى، وانتقلت قوات الشرطة وألقت القبض على 4 متهمين واقتيادهم لمركز المحلة.

 

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد علاء الغرباوى، مأمور مركز المحلة، بورود إشارة من شرطة النجدة بإصابة شخص بطلق نارى مقيم قرية كفر حجازى.

 

انتقل لمكان البلاغ العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والمقدم أحمد العايدى وكيل فرع البحث، والرائد عمر ابو بكر رئيس مباحث مركز المحلة، تحت إشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، وتبين إصابة "محمد ح م ال" 32 سنة عامل بطلق نارى بالعنق ونقله لمستشفى المحله العام.

 

وتبين من خلال الفحص والتحرى نشوب مشاجرة بينه وبين جيرانه بسب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم ضبط 4 متهمين وهم "أحمد ح م ال "، و"توفيق ر ت"، عامل، "عمرو م ك " و"كامل م ك" 42 سنة بالمعاش، وعثر بمنزل المتهمين على زجاجات مولوتوف كانت معدة للاستخدام، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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