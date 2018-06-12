صور.. خروج قطار عن مساره جنوب باريس بسبب سوء الأحوال الجوية

أ ش أ – تصوير ( أ ف ب)

خرج قطار عن مساره اليوم الثلاثاء، فى جنوب العاصمة الفرنسية "باريس" جراء سوء الأحوال الجوية، فيما أعلنت وزيرة النقل الفرنسية إليزابيت بورن عن إصابة 7 أشخاص.

وقالت وزيرة النقل -فى تصريح- إن انزلاقا أرضيا أدى إلى خروج القطار عن مساره وتوقف حركة القطارات على خط "إر او إر بى" بين بلدتى "أورسى فيل" و"سان ريمى لا شيفروز".

كما أعلنت السلطات الفرنسية عن توفير حافلات لنقل ركاب القطار الذى انقلبت ثلاث عربات منه على الطريق بسبب التساقط الغزير للأمطار، فضلا عن توفير الإسعافات المطلوبة للمصابين.



خروج قطار عن مساره فى فرنسا



جانب من خروج القطار



قطار فرنسى يخرج عن مساره



جانب من خروج قطار فرنسى عن مساره



قطار فرنسى يخرج عن مساره



قطار فرنسى يخرج عن مساره فى باريس