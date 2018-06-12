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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:49 م
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رئيس وزراء المجر يرحب برفض إيطاليا السماح لسفينة إنقاذ مهاجرين بالرسو

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:08 م
رئيس وزراء المجر يرحب برفض إيطاليا السماح لسفينة إنقاذ مهاجرين بالرسو مهاجرين - أرشيفية
بودابست (رويترز)
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رحب رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان بقرار إيطاليا بعدم السماح لسفينة إغاثة مكدسة بمهاجرين جرى إنقاذهم بالرسو فى الموانئ الإيطالية وقال إن هذا يظهر رغبة فى حماية الحدود البحرية.

وتخطط إيطاليا لنقل المهاجرين إلى سفن أخرى والإبحار بهم إلى إسبانيا برغم مناشدات من جماعات إغاثة إنسانية بالسماح للمهاجرين بالنزول من السفينة على الفور.

وقال أوربان خلال مؤتمر صحفى "كان من المحبط جدا على مدى أعوام سماع أن من المستحيل حماية الحدود البحرية. عادت قوة الإرادة إلى إيطاليا".

 


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