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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:07 ص
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حماية المنافسة: الكوميسا فتحت تحقيقا فى امتناع "فيفا" عن بث مصر 22 مباراة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:02 ص
حماية المنافسة: الكوميسا فتحت تحقيقا فى امتناع "فيفا" عن بث مصر 22 مباراة الفيفا - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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قال جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار إن الكوميسا فتحت تحقيقا ضد فيفا حول وقوع ضرر على حرية المنافسة والمستهلكين بامتناعها عن منح حق بث 22 مباراة لمصر وفقا لسياسته المعلنة فى نطاق السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا.

وأوضح الجهاز، فى بيان له، إنه بناء على اتفاقية التعاون التى تجمع جهاز حماية المنافسة المصرى ومفوضية المنافسة التى تتمتع مصر بعضويتها، وبناء على ما وقع فى الجهاز من أدلة يتبين من ظاهرها وقوع مخالفات لكل من قانون المنافسة المصرى ولائحة المنافسة بمنظنة الكوميسا.

وأشار بيان الجهاز إلى أنه قام بمشاركة ما يملكه من بيانات مع مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا، والتى قامت بفحصها للوقوف على مدى مخالفتها للائحة المنافسة بمنظمة الكوميسا، ومدى ضرر ممارسات الفيفا على السوق المشتركة للدول الأعضاء، وبناء على الفحص فتحت الكوميسا تحقيقا ضد الفيفا فيما نسب إليه من ممارسات احتكارية، كما طالبته ببعض البيانات والمعلومات فى هذا الشأن.


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الفيفا

مصر

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