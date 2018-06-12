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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:12 م
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تعرف على قيمة فاتورة الكهرباء الفعلية بدون دعم الدولة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:25 م
تعرف على قيمة فاتورة الكهرباء الفعلية بدون دعم الدولة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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 يرصد  "اليوم السابع" لقرائه قيمة فاتورة الكهرباء الفعلية بدون دعم الدولة وفقا للأسعار الجديدة التى سيتم تطبيقها اعتبارا من شهر يوليو المقبل.

و فيما يلى قيمة فاتورة الكهرباء الفعلية بدون دعم فى شهر يوليو حسب الاستهلاك :

50 كيلو وات ساعة شهريا (قيمة الفاتورة الفعلية 65 جنيها يتحمل المواطن 12 جنيها فقط).

   100 كيلو وات ساعة شهريا (قيمة الفاتورة الفعلية 123 جنيها يتحمل المواطن 28 جنيها فقط)

  200 كيلو وات شهريا (قيمة الفاتورة الفعلية 237  جنيها يتحمل  المواطن 78 جنيها فقط)

300 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 351 جنيها يتحمل  المواطن 153 جنيها فقط).

 

400 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 465 جنيها يتحمل المواطن 237 جنيها فقط)

 

 500 كيلو وات ساعة (قيمة الفاتورة الفعلية 580 جنيها يتحمل  المواطن 327 جنيها فقط).

 

600 كيلو وات ( قيمة الفاتورة الفعلية 694 جنيها يتحمل المواطن 417 جنيها فقط).

 

   650 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 751 جنيها يتحمل  المواطن 462 جنيها فقط).

 

   750 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 865 جنيها يتحمل  المواطن 607 جنيهات فقط)

 

ألف كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية ألف 151 جنيه يتحمل   المواطن 944 جنيها فقط).


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