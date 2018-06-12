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تعرف على دعاء اليوم «السابع والعشرين» من شهر رمضان وثوابه

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 07:00 ص
تعرف على دعاء اليوم «السابع والعشرين» من شهر رمضان وثوابه الدعاء فى رمضان - أرشيفية
كتب - لؤى على
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ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.

وإليكم دعاء اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان:

"عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله:
"اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّى فِيهِ مِنَ النَّوَافِلِ، وَ أَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْأَحْرَارِ مِنَ الْمَسَائِلِ، وَ قَرِّبْ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ، يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّينَ ".

ثواب الدعاء

"مَنْ دَعَا بِهِ فَكَأَنَّمَا أَطْعَمَ كُلَّ جَائِعٍ، وَأَرْوَى كُلَّ عَطْشَانَ، وَأَكْسَى كُلَّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ كَانُوا فِى الدُّنْيَا"
 
 

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