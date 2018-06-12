video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:06 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا لجمع المعلومات

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:15 ص
اليابان تطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا لجمع المعلومات قمر صناعى ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أطلقت اليابان اليوم الثلاثاء، صاروخا من طراز H-2A يحمل قمرا صناعيا راداريا لجمع المعلومات الاستخباراتية، وقد أطلق الصاروخ من مركز تانيجاشيما للفضاء فى جنوب غربى البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن القمر الاستطلاعى سوف يستخدم لأغراض مثل مراقبة المنشآت العسكرية فى كوريا الشمالية والتقاط صور للمناطق المتضررة فى أوقات الكوارث الطبيعية.

وأطلقت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية وشركة ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة المحدودة، الصاروخ من موقع الإطلاق فى جاكسا فى محافظة كاجوشيما.

وتقوم الحكومة اليابانية، حاليًا بتشغيل أربعة أقمار صناعية رادارية و اثنين من الأجهزة البصرية، وذلك ضمن خطتها التى تستهدف تشغيل إجمالى 10 أقمار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إطلاق قمر صناعى دنماركى من صحراء آسيا

عالم فلك يعثر على قمر صناعى مفقود منذ عام 2005

اليابان

صاروخ يحمل قمر صناعى

قمر صناعى

قمر صناعى لجمع المعلومات




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة