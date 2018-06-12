اليابان تطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا لجمع المعلومات

طوكيو (أ ش أ)

أطلقت اليابان اليوم الثلاثاء، صاروخا من طراز H-2A يحمل قمرا صناعيا راداريا لجمع المعلومات الاستخباراتية، وقد أطلق الصاروخ من مركز تانيجاشيما للفضاء فى جنوب غربى البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن القمر الاستطلاعى سوف يستخدم لأغراض مثل مراقبة المنشآت العسكرية فى كوريا الشمالية والتقاط صور للمناطق المتضررة فى أوقات الكوارث الطبيعية.

وأطلقت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية وشركة ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة المحدودة، الصاروخ من موقع الإطلاق فى جاكسا فى محافظة كاجوشيما.

وتقوم الحكومة اليابانية، حاليًا بتشغيل أربعة أقمار صناعية رادارية و اثنين من الأجهزة البصرية، وذلك ضمن خطتها التى تستهدف تشغيل إجمالى 10 أقمار.