اليابان: بيان ترامب وكيم خطوة نحو نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية

رويترز

رحب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى بالبيان المشترك الذى وقعه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى سنغافورة واصفا إياه بأنه خطوة أولى نحو نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية، وأضاف آبى فى طوكيو "نرى فى ذلك خطوة ضمن حل شامل".

وتنشد اليابان موافقة كوريا الشمالية على نزع كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه للسلاح النووى. وتعهد كيم فى البيان المشترك "بالعمل على نزع السلاح النووى بالكامل من شبه الجزيرة الكورية".

وأشار آبى إلى أنه يود "شكر الرئيس (ترامب) على طرح قضية المخطوفين" فى إشارة إلى مطالبة اليابان بيونجيانج بالإفراج عن كل من تبقى من اليابانيين الذين خطفتهم لتدريب جواسيسها.