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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:16 م
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الكونغو الديمقراطية تفتح تحقيقات فى مقتل معارض بحركة لوشا فى حريق بمدينة جوما

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:59 م
الكونغو الديمقراطية تفتح تحقيقات فى مقتل معارض بحركة لوشا فى حريق بمدينة جوما حريق - أرشيفية
كينشاسا (أ ش أ)
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أعلنت السلطات فى الكونغو الديمقراطية أنها فتحت تحقيقات - تدعمها بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى الكونغو الديمقراطية "مونسكو" فى مقتل لوك نكولولا الناشط المناهض للرئيس جوزيف كابيلا، قبل يومين، فى حريق بمدينة جوما شرقى البلاد.

وقال دوفين موازو المدعى العام لمحكمة مدينة جوما - حسبما ذكر راديو أفريقيا 1، اليوم الثلاثاء - إن مكتبه فتح تحقيقا أمس الاثنين من خلال التواجد فى مكان الحريق، موضحا أن المحققين استمعوا بالفعل للشقيقة الصغرى وعم الضحية، وسيتم استجواب جارته التى هى أيضًا ضحية فى هذا الحريق.

من جانبها، أكدت فلورنس مارشال المتحدثة باسم (مونسكو) أنه تم فتح تحقيق قضائى تدعمه البعثة الأممية، معبرة عن ثقتها بالعدالة الكونغولية.

بدوره، أعلن جيفا كومبى أحد قادة حزب الكفاح من أجل التغيير (لوشا)، وهى حركة مؤيدة للديمقراطية مقرها فى جوما، أنه متمسك بموقفه فى المطالبة بإجراء تحقيق دولى مع منظمة متخصصة فى مجال الحرائق.

يُذكر أن نكولالا قُتل فى حريق شب بمنزله فى مدينة جوما شرقى الكونغو الديمقراطية أول أمس الأحد، ورغم أن السلطات تقول إنه لا يوجد دليل على مؤامرة، يعتقد الكثيرون أن وفاته مريبة.

وكان المعارض، البالغ من العمر 33 عاما، من أبرز أعضاء حركة (لوتشا)، وأصبح رمزًا للشباب الثائر فى الكونغو الديمقراطية منذ 22 ديسمبر 2016، عندما وقف رافعًا قبضته متحديًا على سيارة خاصة بالشرطة، أثناء احتجاج ضد تمديد ولاية الرئيس جوزيف كابيلا.

 


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