"القوى العاملة": فوز 16 نقيبا عاما بالتزكية وإجراء الانتخابات العمالية بـ9 نقابات

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية اليوم، الثلاثاء، أسماء المرشحين لانتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، للدورة النقابية 2018 /2022.

وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن النتائج شبه النهائية لمجالس إدارة النقابات العامة أسفرت عن الفوز بالتزكية فى رئاسة 16 نقابة عامة هى: الغزل والنسيج، عبد الفتاح إبراهيم، والصناعات الهندسية، خالد الفقى، والصناعات الغذائية، خالد عيش، الزراعة والرى، محمد سالم، الصحافة والطباعة والإعلام، مجدى البدوى، النقل البرى، جبالى المراغى، النقل البحرى، حسام الدين مصطفى، النقل الجوى، حسن شحاتة، المرافق العامة، عادل نظمى، البنوك والتأمينات، جمال العقبى، الإنتاج الحربى، سعيد النقيب، التجارة، محمد وهب الله، المناجم والمحاجر، محمد عرابى، الخدمات الصحية، على عبد الباسط، الخدمات الإدارية، هشام فاروق، هيئة النقل العام، مجدى حسن.

وفاز بالتزكية أعضاء 13 نقابة عامة، وسيتم إجراء الانتخابات على مستوى الرئيس والأعضاء فى 9 نقابات، وفى 4 نقابات للأعضاء فقط، وانتخاب رئيس فى نقابة واحدة.

وقال محمد سعفان إنه من المقرر إجراء والطعون والبت فيها غدا الأربعاء، وإعلان الكشوف النهائية فى اليوم التالي، على أن تجرى الانتخابات عقب إجازة العيد 19 يونيو وإعلان النتائج وإيداع الأوراق فى اليوم التالى.

وأشار إلى أن انتخابات الاتحادات النقابية العمالية ستجرى طبقا للمواعيد التالية، بحيث يفتح باب الترشح 23 يونيو الجاري، وإعلان أسماء المرشحين فى اليوم التالي، والطعون والبت فيها 25 يونيو، وإعلان الكشوف النهائية فى اليوم التالى، على أن تجرى الانتخابات 27 يونيو المقبل وإعلان النتائج وإيداع الأوراق فى اليوم التالى.

وأكد الوزير، أن الوزارة حريصة على أن تكون العملية الانتخابية للنقابات العامة، تسير بانتظام والتزام، وأى معوقات تظهر لأى مرشح نحاول أن نزيلها فورا، مشيرا إلى أننا قمنا بالتيسير والتسهيل على المرشحين بتلك المرحلة، حيث ينص قانون التنظيمات النقابية على أن يقدم المرشح جميع الأوراق المطلوبة للترشح، ولكننا يسرنا عليهم بالنسبة للمرشح الذى تقدم من قبل لانتخابات اللجان النقابية، عليه أن يتقدم بشهادة من مديريات القوى العاملة التابع لها تفيد بأنه تقدم بكل بهذه الأوراق خلال مرحلة اللجان النقابية، وذلك بديلا عن تقديم جميع الأوراق مرة آخرى، مثل الفيش، والشهادة الصحية، وغيرها.

وحول التغييرات التى حدثت فى مجالس إدارة اللجام النقابية، قال الوزير: بالطبع نسبة التغيير التى حدثت فى هذه الدورة بمجالس إدارة اللجان النقابية فاقت الـ 85%، ولكننا تعودنا خلال الدورتين النقابيتين الأخريين أن نجد نسبة التغيير 80%، ولكنه كان لا يفيد التنظيم النقابى من قبل، والفارق فى هذه الدورة، أننا سنستغل تلك التغييرات بعد انتهاء الانتخابات العمالية بالكامل، فى دعم القيادات النقابية الجديدة بالتثقيف والتوعية وإعلامها بما يمسها ويمس العمال من قوانين واتفاقيات، ليصبح لديها إدراك، وتكون لديها دعائم استمرارية بوعى وفكر، حتى يصبح النقابى قادرا على مناقشة مشاكل العاملين بوعى، وإذا نجحنا فى ذلك فسيكون التغيير مؤثر للغاية، وسيعطى نتاج يفيد العمال والتنظيم النقابى.