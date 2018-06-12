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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:08 م
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القبض على متهمتين أثناء سرقتهما ذهبا من محل مجوهرات بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:04 م
القبض على متهمتين أثناء سرقتهما ذهبا من محل مجوهرات بالقنطرة غرب بالإسماعيلية المتهمتان
الإسماعيلية – صبرى غانم
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تمكن ضباط مباحث مركز القنطرة غرب من القبض على سيدتين عقب سرقتهما 13 خاتما و3 حلقان و"ما شاء الله" مصنوعين من الذهب، بأسلوب المغافلة من صاحب محل مجوهرات فى القنطرة غرب بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد سكر رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه بالقبض على كلا من المتهمة "أفتراج .ا. ع" 65 عاما والمتهم "نفيسه. م. ع"37 عاما ربتى منزل مقيمتين الشرقية وبحوزتهما 13 خاتم اطفال و3 حلقان وماشاء الله مصنوعة من الذهب وبمناقشة المتهتين اعترفتا بأنهما قاما بسرقتهما من محل مصوغات ومجوهرات بشارع التحرير بالقنطرة غرب بأسلوب مغافلة صاحب المحل وسرقة المضبوطات ووضعها فى الصدر.

 

وبسؤال صاحب المحل اتهمهم بالسرقة مؤكدا بأن كاميرات المحل قامت بتصويرهم أثناء ارتكابهم واقعة السرقة بأسلوب المغافلة.

 

تم التحفظ على المتهمتين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

 


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