الشرطة العراقية: مقتل عنصر تابع لداعش واعتقال 5 آخرين فى كركوك

بغداد (أ ش أ)

أفاد مصدر بالشرطة الاتحادية فى محافظة كركوك العراقية، اليوم الثلاثاء، بمقتل عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابى، فضلا عن اعتقال 5 آخرين فى المحافظة.

وقال المصدر - فى تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" العراقية، "إن قوة من اللواء 20 شرطة اتحادية تمكنت اليوم من مداهمة أوكارا لداعش قرب إحدى قرى قضاء الدبس شمال غربى كركوك، وقتلت إرهابيا من التنظيم".

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أخرى من الشرطة الاتحادية اعتقلت 5 من عناصر التنظيم فى مناطق متفرقة جنوب غربى كركوك.

ومن ناحية أخري، أشار مصدر أمنى فى ديالى إلى تفكيك ثلاث عبوات ناسفة فى مدخل قرية الكبة شمال شرق المحافظة، وذلك دون أى خسائر.

يذكر أن الأجهزة الأمنية فى محافظة ديالى فككت العشرات من العبوات الناسفة خلال الأشهر الماضية فى مناطق متفرقة من المحافظة.