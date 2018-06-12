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السيسى: كيلو الكهرباء يكلف الدولة 140 قرشا.. وبحلم أشوف مصر "قوية"

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 08:40 م
السيسى: كيلو الكهرباء يكلف الدولة 140 قرشا.. وبحلم أشوف مصر "قوية" الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التغلب على المشكلات أسهل ما يكون بشرط أن نتحمل جميعا، وقال إن "مصر تقدم لكل أسرة مكونة من 6 أفراد ولكل مواطن يملك بطاقة تموين ثلات جنيهات خبز دعم".
 
وأضاف الرئيس، خلال كلمته فى حفل إفطار الأسرة المصرية:"لغاية ما نعمل منظومة متكاملة وقاعدة بيانات حقيقية هنقدر نقول مين بياخد ومين مبياخدش".
 
وأشار إلى أن كيلو الكهرباء يكلف الدولة 140 قرشا، ولو واحد بياخد 50 كيلو بيكلف مصر 70 جنيها.
 
وتابع الرئيس: "أنا عايش فى الكلام دا بقالى أكتر من 30 سنة.. وبحلم أشوف مصر دولة قوية فتية".
 

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