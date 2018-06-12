الزراعة: 73% نسبة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية.. وحملة جديدة سبتمبر المقبل

كتب عز النوبى

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه منذ بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية فى إبريل الماضى2018 ، وانتهت مايو الماضى، وصلت نسبة التحصين لرؤوس الأبقار والجاموس لـ 73.7 % من المستهدف تحصينه، على أن تبدأ الحملة القومية الجديدة للتحصين سبتمبر المقبل، لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.

وأكد تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملة القومية لتحصين وتسجيل وترقيم الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والأمراض الوبائية الأخرى، عملت على مستوى جميع القرى والمدن بمختلف محافظات الجمهورية، وتأكيد المرور على جميع المنازل، من خلال حملات إرشادية للتوعية بمخاطر المرض، وضرورة حماية الماشية والحيوانات من الأمراض الوبائية، وضرورة الإبلاغ الفورى عن أى حالات اشتباه للتعامل الفورى معها.

وقالت الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة لشون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن خطة الدولة من أعمال التحصين تستهدف تحصين قطعان الماشية لاحتواء مرض الحمى القلاعية والسيطرة عليه وحفاظا على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، مؤكدة أن حماية الثروة الحيوانية يرتبط بضمان جدية التحصين وتدقيق الأرقام بلجان بيطرية تضم كافة الجهات المعنية، و هناك تنسيق كامل بين لجان حصر وترقيم الماشية، واللجان البيطرية التى تقوم بعمليات التحصين وفرق التقصى النشط لمرض الحمى القلاعية، موضحة أن هذه الآليات تحقق كفاءة الأداء البيطرى للجان الفنية، وتنعكس على الأداء خلال تنفيذ مهام عمليات التحصين وحماية الثروة الحيوانية المصرية.