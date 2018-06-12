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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:10 م
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"التخطيط" تبحث برامج التدريب والتأهيل مع مدير أكاديمية تأهيل وتدريب الشباب

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:45 م
"التخطيط" تبحث برامج التدريب والتأهيل مع مدير أكاديمية تأهيل وتدريب الشباب وزيرة التخطيط هالة السعيد
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التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب وذلك لبحث القوانين واللوائح المنظمة لبرامج التدريب والتأهيل وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتدريب الشباب وتأهيلهم للقيادة من خلال الأكاديميات والمراكز المنوطة بذلك على رأسها الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب للقيادة.

 

ناقش الطرفان القوانين المنظمة لبرامج التدريب والتأهيل وبحث كيفية موائمتها بالشكل الذى يؤهل الأكاديمية الوطنية للقيام بالدور المنوطة به بتدريب وإعداد الشباب لتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل، كما تناول الطرفان الحديث حول الجهات الأخرى للتدريب فى مصر ودورها والتى جاءت من ضمنها أكاديمية السادات ومركز سقارة الخاص بالتنمية المحلية.

 

ومن جانبها أشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه من المستهدف تدريب نحو 4000 قيادى من الحكومة إلى جانب تدريب 7000 آخرين من المحليات مشيرة إلى أنه سيتم إعداد برنامج تأسيسى للمهارات الشخصية والتنمية المستدامة فضلا عن البرامج الخاصة بالقوانين، موضحة أنه سيتم العمل على بدء تجارب التدريب مع ضرورة استكمال منظومة التقييم.. وقالت السعيد إن هناك عدد من الهيئات بالجهاز الإدارى للدولة يتم العمل حاليا على دراسة تبعيتها.

 

كما بحثت هالة السعيد مع الحاضرين إمكانية دمج بعض الجهات التدريبية المنوط بها إعداد القادة وذلك وفقا للتقييم الذى سيتم إجراؤه.. واتفق الطرفان على عقد اجتماع لبحث تطورات المشاركة مع المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة ENA.

 

وعلى هامش الاجتماع أكدت وزيرة التخطيط على أهمية التدريب فى الوقت الراهن وضرورة التركيز على توفير برامج التدريب اللازمة فى المجالات كافة للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين به، وأشارت أن لهذا الاهتمام شق آخر يستند إلى توفير التدريب اللازم للشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأساس نهضة الأمة مشيرة إلى الاهتمام الشديد الذى توليه القيادة السياسية لهذا الأمر.


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