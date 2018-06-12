الاحتلال الإسرائيلى يطرد مستوطنين بالضفة الغربية قبل هدم الوحدات السكنية - صور

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )

قامت شرطة الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، بطرد مستوطنين فى حى نتيف هافوت جنوب القدس بالضفة الغربية، وذلك قبل الموعد النهائى الذى حددته المحكمة الإسرائيلية لمغادرة المبانى التى بنيت جزئياً على أراضى فلسطينية.

وقررت المحكمة الإسرائيلية العليا فى فبراير أن يتم قبل 15 يونيو هدم 15 وحدة سكنية فى بؤرة نتيف هافوت الاستيطانية العشوائية بعدما تبيّن لها أن هذه المساكن مبنية على أراض فلسطينية خاصة.

ويعتبر المجتمع الدولى أن كل المستوطنات فى الأراضى المحتلة غير قانونية، سواء أنشئت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، وأنّها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام.

ويترقّب نحو 50 مستوطنا يعيشون فى نتيف هافوت أن يتم ترحيلهم الثلاثاء بعد 17 سنة من إنشاء هذه البؤرة العشوائية، وقال حنانئيل دورنى مدير مجلس "يشع" الاستيطانى خلال التظاهرة "سنذهب اليوم بحزن لكن برأس مرفوعة وأنظارنا مشدودة إلى مستوطنة نتيف هافوت الدائمة" التى أعلنت الحكومة الإسرائيلية إنشاءها على اراض لا تُعتبر ملكية فلسطينية خاصة.

وكانت الحكومة التى يترأسها بنيامين نتنياهو وهى الأكثر يمينية فى تاريخ إسرائيل وتضم مؤيدين للاستيطان، وافقت فى وقت سابق على خطة لبناء 350 وحدة سكنية فى بؤرة نتيف هافوت من دون العودة إلى المحكمة العليا.

كما قررت حكومة نتانياهو تخصيص نحو 60 مليون شيكل (14 مليون يورو) للمستوطنين الذين سيتم هدم منازلهم وللأشخاص الذين سيستضيفونهم موقتا.



شرطة الاحتلال الإسرائيلى



جانب من الاعتداء على المواطنين



جانب من الاعتداءات



اعتداءات شرطة الاحتلال على الفلسطينين



جانب من اعتداءات شرطة الاحتلال على الفلسطينيين



مواطن فلسطينى



جانب من الاعتداءات على مواطن فلسطينى



الاعتداءات على المستوطنين