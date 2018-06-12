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الاتحاد المصرى للتأمين: 11 دولة عربية حاصلة على تصنيف دولى

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 06:00 ص
الاتحاد المصرى للتأمين: 11 دولة عربية حاصلة على تصنيف دولى علاء الزهيرى
كتب : حسام الشقويرى
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كشف الاتحاد المصرى للتأمين عن أن تقرير A.M.Best المؤسسة الدولية المتخصصة فى تصنيف شركات التأمين عن شهر يونيو 2018، أنه تضمن 11 دولة عربية من حيث عدد الشركات الحاصلة على تصنيف ائتمانى دولى، وقد بلغ عدد الشركات المصنفة 53 شركة وجاءت الإمارات العربية المتحدة فى المركز الأول بين الدول العربية من حيث عدد الشركات الحاصلة على تصنيف يليها البحرين ثم الأردن، وبلغ عدد الشركات المصنفة فى مصر 3 شركات فى حين جاءت دول المغرب العربى (الجزائر وتونس والمغرب) فى المراكز الاخيرة من حيث عدد الشركات الحاصلة على تصنيف فى هذا التقرير، حيث تضمنت كل دولة شركة واحدة فقط حاصلة على تصنيف ائتمانى.

كما تضمن التقرير عدد 94 دولة تشمل 846 شركة تأمين حاصلة على تصنيف ائتمانى، حيث جاءت كندا فى المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات التى حصلت على تصنيف ائتمانى وعددهم 155 شركة معظمهم حصلوا على تصنيف ائتمانى مستقر ومرتفع، يليها برمودا والتى شملت 92 شركة حاصلة على تصنيف ائتمانى والتى حصدت فى معظمها تصنيفات مستقرة، ثم المملكة المتحدة 56 شركة حاصلة على تصنيف ائتمانى جميعها مستقرة ومرتفعه.

وتكمن أهمية التصنيف الائتمانى لشركات التأمين بحسب النشرة الأسبوعية للاتحاد فى تحديد قدرة الشركات على مواجهة المخاطر المحتملة فضلا عن دعمه لثقة مؤسسات اعادة التأمين العالمية فى تلك الشركات، كما أنه يسهم فى تحسين شروط اتفاقيات اعادة التأمين لديها، كما أن حصول شركات التأمين على درجة تصنيف جيدة - سيعزز من مكانتها فى سوق التأمين، وفى ذات الوقت يقوّى من قيمتها ومن مركزها التفاوضى مع شركات إعادة التأمين الدولية.

ولا شك أن حصول شركات التأمين على درجة تصنيف جيدة - سيعزز من مكانتها فى سوق التأمين، وفى ذات الوقت يقوّى من قيمتها ومن مركزها التفاوضى مع شركات إعادة التأمين الدولية، كما أنه أحد أدوات التسويق وكسب العملاء، كما أن درجة التصنيف الجيدة تبعث على اطمئنان المؤمن لهم الحاليين على المكانة المالية لشركات التأمين وقدرتها على تسديد المطالبات بالتعويض، وتشجع طالبى التأمين المرتقبين لإجراء تأميناتهم معها" ولذلك أصبح التصنيف من لوازم العمل فى الأسواق المتقدمة وحتى فى بعض أسواق التأمين العربية كـ ( مصر، البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية)، فالتصنيف العالى يحمل معه رسالة مطمئنة لجمهور المؤمن لهم تؤكد الملاءة المالية والائتمانية لشركة التأمين".

كما أن "شركات إعادة التأمين الدولية تفضل أن تتعامل مع الشركات التى تتمتع بدرجة جيدة من التصنيف، أى شركات لا يمكن أن تتعرض للانهيار والإفلاس بسهولة إذ أن شركة التصنيف تقوم بوظيفة تقدير الملاءة المالية لشركات التأمين (قدرتها على تسديد التعويض)".


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