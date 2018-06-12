أولياء أمور طلاب مدرسة الشهيد أسامة بالهرم يشكون من تأخر فتح لجنة الامتحان

كتب ـ محمود طه حسين

شكا أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بلجنة الشهيد أسامة بالهرم من تأخر فتح لجنة سير الامتحان حتى التاسعة صباحا.

وقال أولياء الأمور لـ"اليوم السابع" إن اللجنة فتحت فى التاسعة صباحا رغم أن هناك تعليمات من الوزارة بفتح اللجنة فى الثامنة والربع صباحا حتى يكون هناك فرصة لتفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية.

وأوضح أولياء الأمور، أنه بعد مطالبة رئيس اللجنة بفتحها بعد توتر الطلاب، رد قائلا "لو وترتونا هنطلع نوتر أولادكم فوق فى اللجان"، موضحين أنهم حرروا محضر إثبات حالة، مطالبين بتعويض الطلاب الوقت الذى فقدوه قبل بدء اللجنة.

ويؤدى اليوم الثلاثاء 603 آلاف طالب بالثانوية العامة امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.