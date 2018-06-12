أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12-6-2018 وانخفاض الدولار واليورو

كتبت- دانه الحديدى

انخفض أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، حيث انخفضت أسعار الدولار واليورو والجميع الإسترلينى والدينار الكويتى، وانخفض سعر بيع الريال السعودى بقيمة قرشا واحدا بالبنك الأهلى المصرى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ينشر "اليوم السابع" أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات اليومية، وذلك حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها بشكل يومى.

سعر الدولار اليوم فى مصر

اتخفض سعر الدولار أمام الجنيه اليوم، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بقيمة قرشا واحدا فى عدد من البنوك على رأسها البنك الاهلى وبنك مصر، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.79 جنيه للشراء

17.91 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.87 جنيه للشراء، 21.10 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر شراء وبيع الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا -وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى- 23.72 جنيه للشراء، و 23.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، وطبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، سجل سعر الدينار 58.84 جنيه للشراء، 59.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى ، سجل سعر الريال 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع