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وزير فرنسى: حصار مزارعين لمصاف ومستودعات وقود غير قانونى

الإثنين، 11 يونيو 2018 08:49 ص
وزير فرنسى: حصار مزارعين لمصاف ومستودعات وقود غير قانونى ماكرون
رويترز
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 قال وزير الزراعة الفرنسى ستيفان ترافير، اليوم الاثنين، إن قرار مزارعين فرض حصار على مصاف للنفط ومستودعات للوقود، احتجاجا على قرار الحكومة السماح لشركة توتال باستخدام زيت نخيل مستورد فى مصنع للوقود الحيوي، غير قانونى.

وأضاف أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بالسماح لتوتال باستخدام زيت النخيل المستورد.

وقال ترافير لراديو (آر.تى.إل) "هذا الحصار لا يمكن أن يكون الحل للمناقشات التى سنجريها. هذا الحصار غير قانونى. لن نتوصل لحلول مناسبة من خلال حصار المصافى".

وبدأ مزارعون فرنسيون حصارا على مصاف للنفط ومستودعات وقود مساء أمس الأحد بسبب القرار الذى أثار استياء المزارعين.

 

 


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