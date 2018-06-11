وزيرا خارجية سنغافورة وكوريا الجنوبية يتعهدان بمواصلة سبل التعاون بين البلدين

سول (أ ش أ)

اتفق وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان ووزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج - وا، اليوم الاثنين، على مواصلة التعاون الوثيق فيما يخص الأمن الإقليمى لا سيما مع استعداد سنغافورة لاستضافة القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن بالاكريشنان أطلع كانج، خلال مكالمة هاتفية، بزيارته الأخيرة للعاصمة الكورية الشمالية، بيونج يانج، حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

كما أطلع وزير الخارجية السنغافورى نظيرته الكورية الجنوبية بنتائج اجتماع عقد فى سنغافورة بين زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج-أون، ورئيس وزراء سنغافورة، لى هسين لونج، قبل يوم.

وأبلغ بالاكريشنان كانج بأن بلاده ستبذل قصارى جهودها الدبلوماسية لإنجاح القمة بين واشنطن وبيونج يانج المقررة غدا الثلاثاء.

وتعهد بالاكريشنان بالحفاظ على شراكات وثيقة مع الشطر الجنوبى أيضا.

من جانبها، شددت كانج على ضرورة مواصلة التعاون مع كوريا الجنوبية.