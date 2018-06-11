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هبوط اضطرارى لطائرة إثيوبية قادمة من السويد بمطار القاهرة لعلاج مضيفة

الإثنين، 11 يونيو 2018 09:33 ص
هبوط اضطرارى لطائرة إثيوبية قادمة من السويد بمطار القاهرة لعلاج مضيفة مطار القاهرة الدولى - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الاثنين، هبوطا اضطراريا لطائرة تابعة للخطوط الإثيوبية، بسبب تعرض أحد المضيفات الجوية على الطائرة لهبوط حاد فى الدورة الدموية، مما استدعى نقلها إلى المستشفى.
 
وصرح مصدر بالمطار، تلقى برج المراقبة بالمطار إشارة من قائد رحلة الطائرة الإثيوبية رقم 7150، القادمة من السويد وفى طريقها لإثيوبيا، يطلب إحضار طبيب حجر صحى وسيارة إسعاف بعد تعرض المضيفة الجوية (م.س)، لهبوط حاد فى الدورة الدموية، وعلى الفور تم السماح له بالهبوط.
 
وانطلقت سيارة إسعاف تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف وفريق من الحجر الصحى، وأمر الدكتور إبراهيم حسن مدير إسعاف القاهرة بعمل الإسعافات اللازمة للمضيفة، وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار بنقلها إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار.
 
 
 
 
 
 

 


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