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الإثنين، 11 يونيو 2018 07:01 م
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منظمة الهجرة: 31 ألفا من لاجئى الروهينجا ببنجلاديش عرضة لخطر الفيضانات

الإثنين، 11 يونيو 2018 05:45 م
منظمة الهجرة: 31 ألفا من لاجئى الروهينجا ببنجلاديش عرضة لخطر الفيضانات الروهينجا فى بنجلاديش - أرشيفية
أ ش أ
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حذرت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الاثنين، من أن 31 ألفا من لاجئى الروهينجا فى بنجلاديش يواجهون أخطارا كبيرة بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية التى قد تحدث فى ظل هطول الأمطار الغزيرة على مخيمات اللاجئين خلال اليومين الأخيرين.

وقالت المنظمة، فى بيان لها اليوم، إنه فى غضون 24 ساعة من بدء هطول الأمطار أبلغت الوكالات الإنسانية عن وقوع 59 حادثا شملت الانهيارات الأرضية وانقطاع المياه وغيرها حيث بلغ عدد من تأثروا بتلك الحوادث أكثر من 9 آلاف لاجئ، متوقعة تزايد أعداد المضارين مع استمرار هطول الأمطار، وأشارت إلى أنها تعمل على مدار الساعة لتأمين البنية التحتية بما فى ذلك الوصول إلى الطرق لضمان استمرار حصول اللاجئين على المساعدات المنقذة للحياة، لافتة إلى أن المخاطر لا تزال كبيرة نظرا للحجم الكبير وطبيعة المخيمات المؤقتة المزدحمة.

وقامت المنظمة وشركاؤها - وفقا للبيان - بنقل آلاف الأسر الضعيفة إلى أراض أكثر أمنا قبل هطول الأمطار حيث إنه ومنذ يناير تم نقل 5196 أسرة أى حوالى 25 ألف شخص من مناطق معرضة للانهيارات الأرضية والفيضانات إلى مناطق أكثر أمانا فيما تخطط لنقل 1602 أسرة أخرى قبل نهاية يونيو الجارى.

ومن جهته، قال مانويل بيريرا منسق الطوارئ للمنظمة فى كوكس بازار، "إن الوضع فى المخيمات يتزايد بشكل بائس مع كل سقوط للأمطار حيث يوجد ما يقرب من مليون شخص يعيشون فى التلال والتضاريس الموحلة"، مشيرا إلى أن المنظمة والشركاء يسابقون الزمن لإنقاذ الأرواح لكنه دعا إلى مزيد من التمويل لتوسيع الدعم الإنسانى خلال موسم الأمطار الحالى.

 


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