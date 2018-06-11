محافظ القاهرة ورئيس جامعة عين شمس يفتتحان أكبر جدارية بالعاصمة بطول 265 مترا

كتب سيد الخلفاوى – ماجد تمراز

افتتح المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، والدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، أكبر جدارية بالعاصمة يبلغ طولها 265 متر وارتفاعها 7,50متر وتحتوى على22 باكية متخذة من المرأة المصرية رمزا" لها ولدورها الكبير في المجتمع وتأثيرها علية .

وأكد محافظ القاهرة بأن هذه ألجداريه بدأت بفكرة احد الشباب العاملين بحي الوايلى وتم دراستها مع رئيس الحي وعرضها على رئيس جامعة عين شمس والذي رحب بها وتم التنسيق بين محافظة القاهرة وجامعة عين شمس وتوفير كافة الإمكانيات من دعم معنوي ومادي مشترك

وقال محافظ القاهرة بأن الغرض من هذه المبادرة هو العمل على تغيير سلوك الفرد إلى الأفضل وتغيير الذوق العام للمجتمع للحفاظ على كل ما يتم تطويره والمشاركة معنا في الحفاظ على ما يتم تطويره والحفاظ على نظافة الشارع والأسوار وخاصة المباني الحكومية والمدارس والجامعات من الكتابة عليها بألفاظ جارحة واستخدامها في كتابة الإعلانات.

وأكد أن ما تم افتتاحه اليوم للوحة ألجداريه هو عمل وجهد كبير أعاد جمال وبهجة لشارع جامعة عين شمس الفاصل بين الجامعة والمدينة الجامعية حيث تقع ألجداريه على سور المدينة الجامعية الخارجي مع قيام الحي برفع كفاءة الشارع من أعمال ترميم ونظافة وإنارة .

وأكد الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس بأن هذه المبادرة لم تكن الأولى ولن تكن الأخيرة في المشاركة مع محافظة القاهرة ولن نتوقف عند هذه ألجداريه ومستمرون مع محافظة القاهرة على العمل في تنمية المجتمع والمساعدة في تغيير سلوك الفرد للأفضل لصالح المجتمع والحفاظ على البيئة مؤكد بأن محافظة القاهرة لم تتأخر عن توفير كل الدعم للجامعة وتوفير كل الإمكانيات والأدوات الأزمة التي تحتاجها الجامعة مؤكد بأن الجامعة في انتظار اى مبادرة جديدة من محافظة القاهرة للمشاركة فيها بغرض تنمية المجتمع .

وأكدت الدكتورة نهى عبد العزيز المشرفة على فريق عمل ألجداريه بأنة تم إنشاء ألجداريه من خلال مجموعة عمل من الطلاب المتميزين من كلية التربية النوعية والذين حرصوا على استمرار العمل وإنهائه في أسرع وقت ممكن بالتعاون مع أجهزه الحي ..مع العمل على حسن اختيار الألوان المتناسقة على طول ألجداريه .

وقام محافظ القاهرة بتلبية دعوة حفل إفطار مع أيتام عدد من الدور والجمعيات الأهلية بحي الوايلى والذي تنظمه جامعة عين شمس بالتعاون مع حي الوايلى والجمعيات الأهلية بالحي بدار القبة الفداويه في إطار مودة ومحبة قام المحافظ خلالها بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك .



افتتاح أكبر جدارية بالعاصمة بطول 265 مترا



افتتاح أكبر جدارية بالعاصمة بطول 265 مترا



افتتاح أكبر جدارية بالعاصمة بطول 265 مترا



افتتاح أكبر جدارية بالعاصمة بطول 265 مترا