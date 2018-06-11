طارق شوقى: خطة لتطوير التعليم الفنى خلال 6 أسابيع.. وتغيير تنسيق الإعدادية

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: إن الوزارة تتجه لتوقيع برتوكولات مع القطاع الخاص هو نموذج لانتاج نموذج من التعليم الفنى ذو جودة مرتفعة يضمن للطالب دراسة جيدة والحصول على فرصة عمل بأجر مجزى.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هنالك اهتمام كبير من الدولة بالتعليم الفنى وتفاعل من القطاع الخاص وهناك خطوات كثيرة للتطوير منها تغيير طريقة التنسيق بالمرحلة الإعدادية والذى يلتحق بها الطلاب إلى التعليم الفنى لفتح فرص أفضل للطلاب، متابعا: كل ما الناس اقتنعت بأن التعليم الفنى يؤدى خدمة جيدة سوف يكون هناك إقبال عليه ويهتموا به ولكن يحتاج إلى وقت.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هناك قرابة 55% من الطلاب يلتحقون بالتعليم الفنى والمشكلة ليست فى الأعداد وإنما فى الجودة، مشيرا إلى أن الوزارة ترغب فى رفع الجودة، قائلا: لو رفعنا الجودة مش هنحتاج عمالة من بره.

وأكد طارق شوقى، أن الوزارة سوف تتوسع فى تجربة المدارس النموذجية لأنها تعلم الطالب حرفة، مشيرا إلى أنه خلال 6 أسابيع ستكون هناك خطة جديدة للتعليم الفنى وهناك تقدم فى التعليم الفنى على أعلى مستوى، مؤكدا أن الوزارة سوف تضع إطار عام للمناهج فى التعليم الفنى على غرار الإطار العام للمناهج فى التعليم العام.