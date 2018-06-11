ضبط 1377 متهما هاربين من أحكام وتحرير 1830 مخالفة مرورية بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية.

أسفرت تلك الحملة، عن ضبط 1377 متهمًا هاربين من أحكام قضائية بالحبس، وضبط "سمير ع م" ومقيم عزبة حسن شاهين زرقون مركز دمنهور، المحكوم عليه في قضية جنايات مركز دمنهور " شروع في قتل"، والمحكوم عليها فيها بالسجن المؤبد، و"محمد م ح"، ومقيم شارع صلاح الدين قسم دمنهور المحكوم عليه في قضية جنايات قسم دمنهور "مخدرات"، والمحكوم عليها فيها بالسجن المؤبد.

وتم تحرير 1830 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية.

كما شنت الأجهزة الأمنية حملة مكثفة للرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين، أسفرت عن ضبط "محمد ى ح" 25 سنة، المدير المسئول عن مركز تعبئة سكر تموينى لصالح الشركة العامة لتجارة الجملة بمركز أبوحمص، لاستيلائه على 25 طن سكر تموينى مدعم لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، و ضبط، "أحمد ي ن" 44 سنة، صاحب مصنع أعلاف وأسمدة زراعية بمركز شبراخيت، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وضبط بحوزته كمية 7.250 طن أسمدة وإضافات أعلاف .

كما أسفرت الحملة، عن ضبط "أحمد م ا" 42 سنة، صاحب فرش لبيع الألعاب النارية بشارع المعهد الدينى بمدينة دمنهور، لحيازته وعرضه للبيع ألعاب نارية مجهولة المصدر، وبدون فواتير دالة على مصدرها، ومحظور تداولها لخطورتها على المواطنين، وضبط بحوزته 2448 صاروخ ألعاب نارية مختلف الأنواع والأحجام، كما تم ضبط "ي ع م" 44 سنة، صاحب ومدير مسئول عن مخبز بلدى كائن مدينة شبراخيت، لتجميعه 700 كيلو دقيق بلدى، لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط "ع م" 44 سنة، صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية بمركز الدلنجات، لتجميعه أسمدة زراعية مدعمة خاصة ببنك التنمية والإئتمان الزراعى، والمخصصة للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات الزراعية، والمحظور تداولها بالأسواق، لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط بحوزته 500 كيلو أسمدة زراعية.