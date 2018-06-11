صور.. وكيل "الإعلاميين" ينظم حفل إفطار للجنة التأسيسية للنقابة

محمد السيد- تصوير محمد الحصرى

نظم الدكتور طارق سعدة وكيل نقابة الإعلاميين، حفل إفطار لمجلس النقابة، وعدد من ممثلى الجهات الإعلامية .

شارك فى حفل الإفطار، حمدى الكنيسى نقيب الإعلامين ،والإعلامية سهام صالح وكيل النقابة، ومحجوب سعدة سكرتير عام النقابة، وإيناس عبد الله رئيس قناة نايل دراما ،وخالد لطيف عضو اتحاد الكرة، وخالد جلال المدير الفنى لنادى الزمالك، وجمال عبد الحميد نجم الزمالك فى منتخب مصر الأسبق، وأحمد بلال نجم الأهلى الأسبق، واللواء حسام عبد الحى، واللواء ناصر قطامش و العميد خالد فتوح، والمستشار عثمان عبد العليم، والمخرج أحمد كرمت، وعدد من نجوم الكرو الشخصيات العامة .