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صحيفة سعودية: مبادرة دعم الأردن تؤكد قدرة الرياض على مساعدة الدول العربية

الإثنين، 11 يونيو 2018 09:52 ص
صحيفة سعودية: مبادرة دعم الأردن تؤكد قدرة الرياض على مساعدة الدول العربية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرياض (أ ش أ)
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سلطت صحيفة "الرياض" السعودية الصادرة اليوم  الإثنين، الضوء على مبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم الأردن وردود الإفعال العربية المرحبة بها، مشيرة إلى أنها تؤكد ريادة المملكة وقدرتها على توحيد الجهود لمساعدة الدول العربية وتشكيل التحالفات السياسية والاقتصادية لإخراجها من أزماتها.

وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان (أيقونة الاستقرار) " رغم الدعوات المتكررة لتفعيل آليات العمل المشترك والتى حالت الخلافات العربية المتكررة وتبنى بعض الدول لسياسات ساهمت فى تصدع البيت العربى إلا أن المملكة لم تقف موقف المتفرج تجاه الأزمات التى تواجه الأشقاء بل بادرت إلى مد يد العون إليهم، واستخدمت حضورها الدولى القوى لمساندة قضاياهم وتشكيل مواقف عالمية داعمة لقضاياهم".

وأضافت :أن التاريخ يسجل للقيادة السعودية ثباتها على مبادئها القائمة على الإيمان بوحدة المصير فى علاقاتها مع الأشقاء مهما كان حجم التضحيات، وهذا ما جعل من المملكة هدفاً للكثير من الحملات التى حاولت النيل من المواقف السعودية العروبية النابعة من الإيمان بالوحدة العربية والتضامن الإسلامى الذى يصب فى مصلحة الأمة .

 


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