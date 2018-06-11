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رئيس حى الأزبكية: حملات الحى غير قادرة وحدها على مواجهة الباعة الجائلين

الإثنين، 11 يونيو 2018 12:16 م
رئيس حى الأزبكية: حملات الحى غير قادرة وحدها على مواجهة الباعة الجائلين باعة جائلين - أرشيفية
كتب : ماجد تمراز
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أكد اللواء صبرى عبده، رئيس حى الأزبكية، أنه يتم شن حملات بشكل مستمر مع شرطة المرافق على ميدان رمسيس لرفع الإشغالات ومحاربة ظاهرة الباعة الجائلين، وإجبارهم على التواجد بالأسواق الحضارية الجديدة التى شيدتها محافظة القاهرة خلال السنوات القليلة الأخيرة لمواجهة هذه الظاهرة.

وأضاف رئيس حي الأزبكية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه الحملات وحدها غير قادرة على مواجهة الباعة، مؤكدا أن القوة البشرية للحى لا تكفى لمطاردة الباعة، وأنه لابد من الاستعانة بتعزيزات أمنية من مديرية أمن القاهرة لضمان عدم عودة الباعة للميدان.

ويذكر أن محافظة القاهرة أخلت ميدان رمسيس فى نهاية إبريل 2015 وتم نقل الباعة إلى سوق أحمد حلمى بشبرا.


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