رئيس جامعة الأزهر: لم نخرج يوما متطرفين ولا إرهابيين

كتب لؤى على تصوير صلاح الرشيدى

أكد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أن مناهج الجامعة لاتخرج متطرفين أو إرهابيين وأن طلابها لايمكن أن يكون منهم متطرفين، مشيرا إلى أن الأزهر لايهتم بتدريس المواد الشرعية فقط وإنما بكافة أنواع العلوم.

وأضاف المحرصاوى، خلال كلمتة بالمؤتمر الذى عقده اليوم الإثنين بمقر الجامعة، إن طفرة شديدة قد حدثت خلال هذا العام من خلال حصول العديد من الطلاب على جوائز فى عدد من المسابقات وهو مايؤكد على تفوق الطالب الأزهرى.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أنه من المقرر أن يتم إنشاء فصول لكليات التربية بالقاهرة على غرار تربية أسيوط تيسرا على طلاب الجامعة.

واختتم المحرصاوى قائلا: "ما كان الأزهر يوم ما راعيا للتطرف وماكانت مناهجه تدعو للإرهاب وما كان طلاب الأزهر يوم متطرفين وماكان مشايخ الأزهر يوما ما رعاة للمتطرفين".