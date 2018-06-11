video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 12:07 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 11/6/2018 بمحافظات مصر

الإثنين، 11 يونيو 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 11/6/2018 بمحافظات مصر درجات الحرارة أرشيفية
كتب – محمود راغب
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.
 
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد . 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ، والرياح السطحية شمالية غربية ، وحالة البحر الأحمر معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ، والرياح السطحية شمالية غربية . 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : 

الصغرى العظمى 
 
القاهرة 24 37 
 
وسط الدلتا 23 37
 
الإسكندرية 22 29
 
بلطيم 23 30
 
مطروح 21 28
 
السلوم 21 29
 
سيوة 23 38
 
بورسعيد 23 28
 
دمياط 22 30
 
العريش 21 30
 
رفح 20 29
 
الإسماعيلية 23 37
 
السويس 23 38
 
رأس سدر 24 36
 
نخل 14 37
 
نويبع 27 37
 
طابا 23 36 
 
كاترين 17 30
 
الطور 26 36
 
شرم الشيخ 29 39
 
الغردقة 28 38
 
مرسى علم 29 37
 
الفيوم 24 37
 
بنى سويف 23 38
 
المنيا 23 39
 
أسيوط 22 41
 
سوهاج 22 41
 
قنا 26 42
 
الأقصر 27 43
 
أسوان 29 44
 
أبوسمبل 29 43
 
الوادى الجديد 25 40
 
شلاتين 28 40
 
ابو رماد 27 38
 
راس حدربة 26 37
 
حلايب 26 37
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى 
 
مكة المكرمة 31 44 
 
المدينة 29 43 
 
الرياض 27 42
 
المنامة 33 40
 
أبوظبى 32 41
 
الدوحة 33 42
 
الكويت 31 45
 
دمشق 16 33
 
بيروت 22 28
 
عمان 16 30
 
القدس 17 27
 
غزة 22 28
 
بغداد 25 42
 
مسقط 33 38
 
صنعاء 17 28 
 
الخرطوم 31 44
 
طرابلس 23 36
 
تونس 20 30
 
الجزائر 15 22
 
الرباط 13 22
 
نواكشوط 24 35
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى 
 
أنقرة 14 31 
 
اسطنبول 19 27
 
اسلام اباد 27 39
 
نيودلهى 30 40
 
جاكرتا 19 30
 
بكين 19 30
 
كوالامبور 24 34
 
طوكيو 20 24
 
أثينا 21 31
 
روما 18 31
 
باريس 13 23
 
مدريد 12 22
 
برلين 14 25
 
لندن 12 22
 
مونتريال 12 22
 
موسكو 13 20
 
نيويورك 13 23
 
واشنطن 14 21
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: غدا انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة