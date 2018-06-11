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تأخر إقلاع 6 رحلات طيران دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والصيانة

الإثنين، 11 يونيو 2018 09:55 ص
تأخر إقلاع 6 رحلات طيران دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والصيانة مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى
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شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، تأخر إقلاع 6 رحلات دولية، عن موعدهم المقرر بجدول التشغيل، بسبب ظروف التشغيل. 
 
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن رحلة خطوط طيران "فلاي ناس"، رقم 871 المتجهة إلى مدينة أبها بالسعودية، ورحلة الطيران السويسري رقم 239 المتجهة إلى مدينة زيورخ، ورحلة خطوط الطيران السعودي، رقم 380 إلى مدينة جدة، ورحلة خطوط الطيران التركي رقم 693 المتجهة إلى إسطانبول، ورحلة خطوط طيران "آير كايرو" رقم 475 المتجهة إلى مدينة جدة، ورحلة خطوط نسما للطيران، رقم 182 المتجهة إلى مدينة ينبع، تأخروا في حركة الإقلاع بسبب ظروف التشغيل والصيانة.
 
 
 
 
 
 

 


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