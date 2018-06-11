video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 11:04 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

بدء العدّ التنازلى للقمة التاريخية بين ترامب وكيم فى سنغافورة

الإثنين، 11 يونيو 2018 10:34 ص
بدء العدّ التنازلى للقمة التاريخية بين ترامب وكيم فى سنغافورة ترامب وزعيم كوريا الشمالية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

يضع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، اليوم الإثنين، اللمسات الأخيرة على تحضيراتهما عشية قمتهما التاريخية بينما سعى مسؤولون إلى تقريب وجهات النظر بينهما حول الترسانة النووية لكوريا الشمالية.

وتتجه أنظار العالم بأسره إلى سنغافورة مع السؤال نفسه هل سينجح الرئيس الأمريكى البالغ 71 عاماً الذى فاجأ الجميع بقبوله لقاء وريث سلاسة كيم الذى يصغره بأكثر من ثلاثين عاماً، حيث فشل جميع أسلافه؟

وبعد أن شارك ترامب فى قمة لمجموعة السبع شهدت توترا شديدا مع حلفاء بلاده إثر رفضه الموافقة على البيان الختامى لتلك القمة، عاد وعبّر الاثنين عن تفاؤله وحماسته فى تغريدة "سعيد لأننى فى سنغافورة، حماسة فى الأجواء".

وقال ترامب أثناء اجتماع عمل على مأدبة غداء مع رئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونغ "أعتقد أن الامور ستتم بشكل جيد جدا".

وتحدث وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الذى التقى كيم مرتين فى بيونج يانج، عن لقاءات "أساسية ومفصلة" بين وفدى البلدين العدوين.

وستُعقد القمة التى لم يكن ممكنا تخيلها قبل بضعة أشهر عندما كان ترامب وكيم منخرطين فى تصعيد كلامى يُنبئ بالأسوأ، صباح الثلاثاء فى فندق فخم فى عاصمة هذا البلد الآسيوى.

وتعتبر القمة التى تُبرز على الساحة الدولية زعيم نظام منغلق للغاية تُعدّ تنقلاته خارج بلاده على أصابع اليد الواحدة، تنازلا كبيرا من جانب الولايات المتحدة.

وأوضح الباحث فى مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية فى واشنطن بوريس توكاس لوكالة فرانس برس "منذ 25 عاما تحاول كوريا الشمالية الحصول على لقاء مع رئيس أمريكى أثناء أدائه مهامه".

من المفترض أن تتمحور النقاشات حول طموحات بيونج يانج الذرية التى تخضع لعقوبات دولية صارمة فرضها مجلس الأمن الدولى على مرّ السنوات والأزمات.

وكتب بومبيو فى تغريدة "لا نزال مصممين على التوصل الى نزع كامل لأسلحة شبه الجزيرة الكورية النووية، يكون قابلا للتحقق ولا رجوع عنه".

وتحدثت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية فى تقرير حول تنقلات زعيم بيونغ يانع عن بزوغ "عصر جديد" مؤكدة أن جدول أعمال القمة سيشمل اضافة الى نزع الأسلحة النووية، "آلية للمحافظة على السلام الدائم والمستدام فى شبه الجزيرة الكورية".

ورأى مسؤول أمريكى كبير فى هذه الجملة "رسالة تفاؤل". لكن المطلب الأمريكى يتركز منذ سنوات على الموقف الكورى الشمالى المتعنت.

فى العام 1994 وبعدها فى 2005، أبرمت اتفاقات لكن أيا منها لم يتمّ تطبيقه فعليا وكثفت كوريا الشمالية منذ 2006 تجاربها النووية والبالستية، حتى التصعيد الخطير العام الماضى.

ويعوّل ترامب خلال لقائه مع كيم، على حدسه ومهارات التفاوض التى يقول ان يتميز بها. وفى حين تحدثت الادارة الأمريكية عن اتفاق تاريخى سيبرم فى 12 يونيو، عملت مؤخرا على التخفيف من مستوى التوقعات مشيرة الى بدء "عملية" غير مسبوقة.

- تغريدات حول مجموعة السبع -

المسؤولون المعنيون جدد من بينهما رئيس كوريا الجنوبية مون جاى أن المنخرط جدا فى التقارب مع الشمال.

إلا أن بنود اتفاق محتمل هى نفسها كالسابق: نزع تدريجى للأسلحة النووية مقابل دعم اقتصادى وضمانات أمنية للنظام المعزول ومعاهدة سلام تنهى رسميا الحرب الكورية (1950 - 1953).

وصرّح الخبير فى السياسة الخارجية جيفرى لويس "ترامب قدم ببساطة هذه اللقاءات إلى الكوريين الشماليين من دون الحصول على أى تقدم". وأضاف "يبدو واضحا منذ البداية أن كوريا الشمالية ليس لديها نية التخلى عن ترسانتها النووية".

وفى الوقت الذى أكد فيه قطب الأعمال الجمهورى انه ليس بحاجة فعلا الى التحضير للقمة، يحاول فريقه أعطاء صورة رئيس مواظب يركز على عمله.

إلا أن ترامب شن هجوما عبر تويتر فى الصباح خصصه للتوتر الشديد مع أوروبا وكندا وذلك على خلفية الحرب التجارية بين واشنطن وحلفائها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب: "التجارة العادلة تسمى الآن التجارة الحمقاء"

ترامب وكيم يناقشان غدا قضايا نزع السلاح النووى والسلام فى شبه الجزيرة الكورية

ترامب: أتمنى أن تسير القمة مع كيم جونج أون "بشكل جيد"

كوريا الجنوبية: نتطلع إلى الانتقال من الحرب للسلام خلال قمة ترامب وكيم

اخبار عالميه

دونالد ترامب

امريكا

سنغافوره

كوريا الشماليه

قمه ثنائيه




لا تفوتك
نقل 22 مباراة من كأس العالم على التليفزيون المصرى أرضيا

نقل 22 مباراة من كأس العالم على التليفزيون المصرى أرضيا

"التعليم": نهدف لوضع طلاب المدارس الفنية على الخريطة العالمية

"التعليم": نهدف لوضع طلاب المدارس الفنية على الخريطة العالمية

"قسم إثيوبى" على عدم المساس بحصة مصر يطمئن المصريين.. نواب: تصريحات "أبى أحمد" تدعو للتفاؤل.. وكيل اللجنة الإفريقية بالبرلمان:"تصعيد الملف لرئاسة الجمهورية أنهى الخلافات.. و"دفاع المجلس": حصتنا السنوية لن تتغير

"قسم إثيوبى" على عدم المساس بحصة مصر يطمئن المصريين.. نواب: تصريحات "أبى أحمد" تدعو للتفاؤل.. وكيل اللجنة الإفريقية بالبرلمان:"تصعيد الملف لرئاسة الجمهورية أنهى الخلافات.. و"دفاع المجلس": حصتنا السنوية لن تتغير

قطر تفشل مجددا فى الافتراء على السعودية.. الخطوط الجوية الكويتية تنفى شائعة تنظيم الحمدين بتلقيها توجيهات من المملكة بمنع سفر القطريين لأداء العمرة.. ومواطن قطرى بالحرم المكى يؤكد إجرائه العمره دون عقبات

قطر تفشل مجددا فى الافتراء على السعودية.. الخطوط الجوية الكويتية تنفى شائعة تنظيم الحمدين بتلقيها توجيهات من المملكة بمنع سفر القطريين لأداء العمرة.. ومواطن قطرى بالحرم المكى يؤكد إجرائه العمره دون عقبات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة