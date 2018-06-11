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"المرور": تحرر 49 ألف مخالفة مرورية فى حملات على الطرق والمواقف

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:30 م
"المرور": تحرر 49 ألف مخالفة مرورية فى حملات على الطرق والمواقف حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة للمرور العديد من الحملات المرورية والانضباطية بالتنسيق إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة وإدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن لتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات "الأجرة، السرفيس" لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية ، انتظار خاطىء" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين.

 

 وأسفرت الجهود عن ضبط 49988 مخالفة مرورية، منها  7348 قضية محررة بمعرفة الإدارة العامة للمرور –  7493 القاهرة - 7383 الجيزة – 2535 الإسكندرية-  364مطروح – 2006 البحيرة - 1418 الغربية – 1309 المنوفية - 1596كفر الشيخ–1567القليوبية - 1360 الدقهلية–  1225الشرقية – 691 دمياط -  1426 الإسماعيلية -1743بورسعيد-  718 السويس – 54 شمال سيناء - 640 جنوب سيناء - 1118الفيوم – 557 بنى سويف –  2603 المنيا – 1110 أسيوط - 131 الوادى الجديد -  516 سوهاج -  952 قنا –  1243 الأقصر - 473 أسوان- 409 البحر الأحمر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة وجارى استمرار الحملات لضبط كل من يشكل مخالفة


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