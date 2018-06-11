المبعوثة الجديدة للأمم المتحدة تزور بورما للمرة الأولى الثلاثاء

الامم المتحدة (أ ف ب)

تقوم المبعوثة الجديدة للأمم المتحدة فى بورما كريستين شرانير بورغنر بأول زيارة لهذا البلد الاسيوى الثلاثاء، حيث ستجرى مباحثات بشان حقوق الإنسان وأزمة اللاجئين الروهينجا، على ما أعلنت المنظمة الأممية.

وجاء فى بيان للأمم المتحدة الاثنين أن السفيرة السويسرية السابقة فى ألمانيا التى عينت فى منصبها فى ابريل الفائت ستلتقى السلطات فى بورما بالإضافة إلى القادة الدينيين وممثلى المجتمع المدنى والمنظمات الاتنية المسلحة.

وبعد بورما، تتجه بورغنر إلى بنغلادش حيث لجأ نحو 700 ألف من اللاجئين المسلمين الروهينغا الى مخيمات بعد نزوحهم اثر حملة عسكرية دامية.

وتقول بورما إن العمليات العسكرية فى ولاية راخين فى أغسطس الفائت هدفت إلى اجتثاث المتطرفين، ويعانى اللاجئون الروهينغا فى بنغلادش الآن من خطر الانزلاقات الناتجة من الامطار الموسمية، وقضى طفل عمره ثلاث سنوات اثناء نومه صباح الاثنين بعد انهيار على كوخ يعيش فيه مع أسرته بمخيم فى بنغلادش.