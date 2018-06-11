السعودية تطالب بإجراءات تفتيش على "النووى الإيرانى" المعلنة والسرية

كتب مصطفى عنبر

أكدت المملكة العربية السعودية، أهمية إيجاد آليات لتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على المواقع العسكرية فى ‫إيران.

وأشار القائم بالأعمال بالإنابة فى السفارة السعودية لدى النمسا السفير نبيل العشرى، فى كلمة المملكة باجتماع مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقر الأمم المتحدة فى فيينا، إلى أن إيران من المحتمل أن تستخدم مواقعها العسكرية للقيام بأنشطة نووية غير معلنة واستهداف أمن المنطقة.

وأكد السفير "العشرى" استمرار المملكة فى التصدى ومكافحة الإرهاب فى المنطقة المدعوم بسخاء من قبل ‫إيران عبر الميليشيات الإرهابية.

‫وأعرب عن ثقة المملكة بقدرة وكفاءة الوكالة ومفتشيها فى تنفيذ أعمال التحقق والرصد لبرامج إيران العسكرية النووية المعلنة وغير المعلنة.