video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 11:38 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تطالب بإجراءات تفتيش على "النووى الإيرانى" المعلنة والسرية

الإثنين، 11 يونيو 2018 10:53 م
السعودية تطالب بإجراءات تفتيش على "النووى الإيرانى" المعلنة والسرية مفاعل نووى بوشهر فى إيران
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

أكدت المملكة العربية السعودية، أهمية إيجاد آليات لتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على المواقع العسكرية فى ‫إيران.

وأشار القائم بالأعمال بالإنابة فى السفارة السعودية لدى النمسا السفير نبيل العشرى، فى كلمة المملكة باجتماع مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقر الأمم المتحدة فى فيينا، إلى أن إيران من المحتمل أن تستخدم مواقعها العسكرية للقيام بأنشطة نووية غير معلنة واستهداف أمن المنطقة.

وأكد السفير "العشرى" استمرار المملكة فى التصدى ومكافحة الإرهاب فى المنطقة المدعوم بسخاء من قبل ‫إيران عبر الميليشيات الإرهابية.

‫وأعرب عن ثقة المملكة بقدرة وكفاءة الوكالة ومفتشيها فى تنفيذ أعمال التحقق والرصد لبرامج إيران العسكرية النووية المعلنة وغير المعلنة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"هاباج لويد" الألمانية للحاويات تقلص أنشطتها فى إيران

إيران: على كوریا الشمالیة التعامل بحذر فى التفاوض مع الولايات المتحدة

اللجنة الأمنية بالبصرة: إحباط محاولة تهريب طلقات نارية من العراق إلى إيران

صور.. كيف أثر الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى على المنتخب الإيرانى فى كأس العالم؟.. "نايكى" ترفض تزويد منتخب إيران بالأحذية الرياضية قبل أيام من المونديال.. واللاعبون يعانون من الأحذية الجلدية محلية الصنع

السعودية

ايران

نووى

الامم المتحدة

الطاقة الذرية

فيينا




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة