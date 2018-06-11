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"الزراعة": 1.3 مليون فدان منزرعة ذرة صيفية.. وحملات توعية لزيادة المساحة

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:00 ص
"الزراعة": 1.3 مليون فدان منزرعة ذرة صيفية.. وحملات توعية لزيادة المساحة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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 كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، عن تقدم زراعات الذرة الصيفية لـمليون و382 ألف فدان، منها الذرة البيضاء 951 ألف فدان والذرة الصفراء 431 ألف فدان حتى الآن، وجارى الزراعات بمحافظات الجمهورية للوصول إلى المستهدف.
 
وقال الدكتور عفيفى بركات، المشرف على ملف الذرة وإنتاج تقاوى الأساس والمعتمد بقسم بحوث الذرة الشامية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم توفير جميع التقاوى للمساحات المستهدفة زراعتها مبكرة النضج وتزيد الإنتاج خاصة الذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد 9 ملايين طن سنويا، مشير إلى أن وضع سعر استرشادى لأردب الذرة، من خلال التعاقدات، يشجع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة.
 
قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن هناك حملات مكثفة على "رأس الغيط" لحث الفلاحين على زيادة مساحات الذرة الصفراء للحد من الاستيراد، والتعريف بالأصناف الجديدة مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه والتى تعطى انتاجية عالية، وذلك فى إطار توجه الدولة للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء للحد من الاستيراد ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحصول.

 


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وزارة الزراعة

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