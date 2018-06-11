الجيزة: انقطاع مياه الشرب بسبب نظام المناوبات والتوسع العشوائى

كتب إبراهيم سالم

أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى أفادت أن سبب انقطاع المياه عن قرية زاوية أبو مسلم بمركز ومدينة أبو النمرس يرجع إلى أن القرية تتغذى بنظام المناوبات، نظراً لأنها تقع بنهاية خطوط شبكات المياه بالمدينة.

وأوضحت الشركة، أن التوسع العمرانى العشوائى وزيادة معدلات الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتعديات الواقعة على خطوط مياه الشرب أدى إلى حدوث خلل بالاتزان المائى وتأثر مناطق كثيرة منها قرية زاوية أبو مسلم.

وأكد مصدر بالشركة، أنه بمجرد الانتهاء من أعمال محطة مياه الحوامدية الجديدة والجارى تنفيذها بمعرفة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك توسعات محطة مياه أبو النمرس سيؤدى بشكل كبير إلى حل مشاكل المياه بمركز ومدينة أبو النمرس والقرى التابعة لها.