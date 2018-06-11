البارزانى للسفير الأمريكى: نوافق على إعادة الانتخابات العراقية لإزالة الشكوك

بغداد أ ش أ

أكد رئيس الحزب الديمقراطى الكردستانى مسعود البارزانى، أن حزبه يوافق على كافة الإجراءات حتى لو تم إعادة الانتخابات العراقية من أجل إزالة الشكوك ونزاهة العملية الانتخابية، فيما عد محاولة "التلاعب" بالنتائج وإلغاء أصوات البيشمركة بأنه "أمر غير مقبول".

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية اليوم الإثنين، عن مكتب البارزانى فى بيان قوله إن : "البارزانى استقبل فى صلاح الدين السفير الأمريكى فى العراق دوجلاس سيليمان والوفد المرافق له"، موضحا أن "الجانبين تبادلا الآراء بشأن المستجدات والمعادلات السياسية الجديدة فى العراق فى مرحلة ما بعد الانتخابات والجهود التى تبذل من أجل تشكيل الحكومة العراقية".

من جهته، هنأ السفير الأمريكى دوجلاس سيليمان، حسب البيان البارزانى بمناسبة "فوز قائمة الحزب الديمقراطى الكردستانى فى انتخابات مجلس النواب العراقي"، مؤكدا أهمية "دور البارزانى وإقليم كردستان فى العملية السياسية ومرحلة ما بعد الانتخابات، وأن يكون للإقليم دور قوى وفاعل فى العملية السياسية العراقية".

من جانبه، أكد البارزانى أن "أولويات إقليم كردستان هو الالتزام بمبادىء الشراكة والتوافق والتوازن فى مختلف مجالات الحكم"، مشيرا إلى أنه "يجب عقد الاتفاقات الواضحة والمتعلقة بكافة المواضيع والمشاكل وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفق تلك المبادىء الثلاثة".

وأضاف البارزاني، أن "لديه الكثير من الملاحظات على أداء المفوضية وإدارة العملية الإنتخابية والتلاعب بالنتائج والتزوير فيها"،لافتا إلى أن "الحزب الديمقراطى ليس لديه ممثل فى مفوضية الانتخابات العراقية التى عمدت الى ابطال عدد كبير من أصوات الحزب وبالذات أصوات النازحين فى المخيمات وأصوات الإيزيديين بهدف منع الحزب من تبوء المرتبة الأولى فى محافظة نينوى، والتى فى الحقيقة هو الأول فيها".

يشار إلى أن مجلس النواب العراقى صوت بجلسة استثنائية فى السادس من يونيو الجارى على قانون التعديل الثالث لقانون مفوضية الانتخابات، يتضمن إعادة العد والفرز اليدوى فى عموم العراق.