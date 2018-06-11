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الأمين العام للأمم المتحدة: هدف قمة "ترامب-كيم" يجب أن يكون نزع السلاح النووى

الإثنين، 11 يونيو 2018 10:31 م
الأمين العام للأمم المتحدة: هدف قمة "ترامب-كيم" يجب أن يكون نزع السلاح النووى انطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة
الامم المتحدة (أ ف ب)
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، الاثنين أن السلام ونزع السلاح النووى يجب أن يكونا هدف القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون فى سنغافورة.

وقبل ساعات من القمة التاريخية، قال جوتيريس إن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنهم المساعدة فى التحقق من تخلص بيونغ يانغ من برنامجها النووي، إذا طلب منها المساعدة.

واضاف للصحافيين إن "العالم يتابع من كثب ما الذى سيحدث فى سنغافورة خلال ساعات"، وأكد أن "السلام ونزع السلاح النووى بشكل يمكن التحقق منه يجب أن يكونا الهدف الواضح والمشترك" للقمة.

وسيبحث ترامب وكيم مطالب القوى الكبرى من بيونغ يانغ للتخلى عن برامجها للتسلح النووى والبالستى خلال اللقاء، الاول الذى يجمع رئيس اميركى فى منصبه وزعيم من كوريا الشمالية.

وتسعى الولايات المتحدة للقضاء على البرامج العسكرية لكوريا الشمالية بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه، وهى عملية طويلة قد تستدعى وجود خبراء على الارض لتأكيد التزام بيونغ يانغ بتعهداتها، وقال جوتيريس إن "الطريق الذى أمامنا سيتطلب تعاونا وتوافقا ومواقف مشتركة".

 


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الأمين العام للأمم المتحدة

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كوريا الشمالية




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