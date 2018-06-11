إصابة تسعة فى انفجار خط للغاز بجنوب غرب الصين

(رويترز)

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا) اليوم الإثنين إن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة إثر انفجار خط لأنابيب الغاز فى ساعة متأخرة من مساء الأحد فى إقليم قويتشو بجنوب غرب الصين.

وقالت شينخوا إن الانفجار وقع فى خط أنابيب مملوك لشركة بتروتشاينا قرب شاتسى فى إقليم قويتشو . ولم ترد أنباء عن وفاة أحد، لافتة إلى إنه يجرى التحقيق لمعرفة سبب الحريق.

وهذا الطريق امتداد محلى لخط للغاز بين ميانمار والصين، وقالت شينخوا إنه بعد الانفجار أغلقت أنظمة التحكم الآلى خط الأنابيب. وتم إخماد الحريق فى الساعة 2.30 صباح الاثنين.