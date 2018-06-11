إحالة عامل قتل زوجته لتشهيرها بزوجته الأولى لمحكمة الجنايات

أحالت نيابة أوسيم، عامل متهم بقتل طليقته انتقاما منها لتشهيرها بزوجته الأولى عقب رفضه العودة إليها إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تقارير الطب الشرعى التى تسلمتها النيابة حول الصفة التشريحية للمجنى عليها والأدلة الجنائية حول الآثار البيولوجية، التى تم رفعها من مسرح الجريم قيام المتهم بالواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "عبد الرحمن.ح. ط" 49 عاما، كان متزوج من المجنى عليها عرفيا كزوجة ثانية وقام بتطليقها منذ فترة عقب خلافات نشبت بينهما وأنها طلبت منه مرارا العودة إليها إلا أنه رفض ففوجىء بها تقوم بالتشهير بسمعة زوجته الأولى ونشر صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للانتقام منه.

وأضاف المتهم، أنه توجه إلى طليقته وطلب منها الكف عما تفعله وعدم التشهير بسمعة زوجته مرة أخرى ولكنها رفضت، فنشبت بينهم مشاجرة قام خلالها المتهم بخنقها، وتم اكتشاف جثة المجنى عليه وتوصلت تحريات مباحث الجيزة إلى هوية المتهم وتمكنت مباحث أوسيم من إلقاء القبض عليهم وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه، وإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.