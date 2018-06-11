video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 12:31 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 11-6-2018 فى مصر

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:54 ص
أسعار الذهب اليوم الإثنين 11-6-2018 فى مصر الذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 11-6-2018 تراجع طفيف لكل الأعيرة المختلفة فى سوق الصاغة بقيمة جنيه واحد بمستهل تعاملات الأسبوع بالتزامن مع تراجع سعر أوقية الذهب لتسجل 1295 دولارا حتى الآن.

وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 552 جنيهًا للجرام.

 

سعر الذهب  عيار 21 سجل اليوم  645 جنيهًا للجرام.

 

سعر الذهب عيار 24 سجل  737 جنيهًا للجرام .

 

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5160 جنيها.

 

الأوقية : 1295 دولارا.

 

سعر الذهب اليوم

 

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

 

أسعار الذهب

 

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الذهب يستقر قبل اجتماعات مهمة لبنوك مركزية وقمة ترامب وكيم

أسعار الذهب اليوم الأحد 10 -6-2018 فى مصر

أسعار الذهب

الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

اخبار الاقتصاد

اسعار الذهب فى مصر

اسعار الذهب اليوم فى مصر




لا تفوتك
التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

"الزراعة" تواصل محاربة الغلاء.. ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ الوزارة استعدادًا لعيد الفطر.. عروض خاصة للدواجن والحمام والبط والرومى والخضار.. وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

"الزراعة" تواصل محاربة الغلاء.. ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ الوزارة استعدادًا لعيد الفطر.. عروض خاصة للدواجن والحمام والبط والرومى والخضار.. وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

"مديح الدم" كتاب يرصد أبشع جرائم الإبادة الجماعية عام 1994 فى رواندا.. الباحث يخاطر بحياته لتدوين قصص الهاربين من البلد الأفريقى ويلتقى الجنود والناجين.. جودى روفر: الرئيس بول كاجامى خطير ولم يقم بذلك وحده

"مديح الدم" كتاب يرصد أبشع جرائم الإبادة الجماعية عام 1994 فى رواندا.. الباحث يخاطر بحياته لتدوين قصص الهاربين من البلد الأفريقى ويلتقى الجنود والناجين.. جودى روفر: الرئيس بول كاجامى خطير ولم يقم بذلك وحده

الأهلي يطالب أندرلخت بـ 400 ألف دولار .. أعرف التفاصيل

الأهلي يطالب أندرلخت بـ 400 ألف دولار .. أعرف التفاصيل

جرائم الموضة.. حواجب 2018 بين النص دايرة و"البشلة"

جرائم الموضة.. حواجب 2018 بين النص دايرة و"البشلة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة