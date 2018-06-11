أسعار الذهب اليوم الإثنين 11-6-2018 فى مصر

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 11-6-2018 تراجع طفيف لكل الأعيرة المختلفة فى سوق الصاغة بقيمة جنيه واحد بمستهل تعاملات الأسبوع بالتزامن مع تراجع سعر أوقية الذهب لتسجل 1295 دولارا حتى الآن.

وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 552 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 645 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل 737 جنيهًا للجرام .

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5160 جنيها.

الأوقية : 1295 دولارا.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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أسعار الذهب

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