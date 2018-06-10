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وزير الخارجية الأردنى يبحث مع وزير بريطانى العلاقات الثنائية

الأحد، 10 يونيو 2018 05:07 م
وزير الخارجية الأردنى يبحث مع وزير بريطانى العلاقات الثنائية وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى
عمان (أ ش أ)
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بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين فى حكومة تصريف الأعمال الأردنية أيمن الصفدى، اليوم الأحد، مع وزير الدولة البريطانى للتنمية الدولية ووزير الدولة لشئون الشرق الأوسط أليستر بيرت، العلاقات الأردنية البريطانية، وأكدا تميز هذه العلاقات وحرص البلدين تطويرها وتعزيزها فى جميع المجالات، خصوصا الاقتصادية والتجارية والدفاعية.

واستعرض الوزيران - خلال اجتماع فى وزارة الخارجية بعمان اليوم - المستجدات الإقليمية، خصوصا تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية، وأكدا ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة.

وأكد الوزيران أهمية رفع المعاناة عن قطاع غزة، وشددا على ضرورة إيصال المساعدات المعيشية والطبية والإنسانية لسكان القطاع، واتفقا على أن حل الأزمة فى القطاع سياسى يكون عبر حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين.

وبحث الوزيران الأزمة المالية التى تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) واعتبرا الاستمرار فى تقديم الدعم الدولى للوكالة ضرورة يجب تلبيتها. وثمن الصفدى الدعم البريطانى للوكالة.

ووضع الصفدى الوزير البريطانى بصورة رؤى المملكة وسياساتها إزاء التحديات الإقليمية والجهود التى يقودها العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى لتكريس الأمن والاستقرار وتحقيق السلام الشامل.

واتفق الصفدى وبيرت على إدامة التواصل بما يحقق التقدم الذى يسعى إليه البلدان فى العلاقات الثنائية ويفضى إلى تنسيق أعمق إزاء جهود حل الأزمات الإقليمية.

 


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