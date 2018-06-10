وزير التعليم: بروتوكولات تعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الطلاب لسوق العمل

بدأت قبل قليل فعاليات مبادرة توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم- بحضور الدكتور طارق شوقى- بروتوكول مع شركات القطاع الخاص المصرية العالمية للنهوض بالتعليم الفنى، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة فى كبرى الشركات المصرية والعالمية من خلال مبادرة صناع مصر تحت شعار "اتقدم...اتعلم...اشتغل".

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه من أهم أهدف بروتوكولات التعاون مع القطاع الخاص هو رفع مهارات الطلاب الإنتاجية وتأهيلهم لسوق العمل على المستوى العالمى، خاصةً وأن كل شركة من المنوطين بالبروتوكول ستوفر فرص عمل للطلاب عقب انتهاء فترة التعليم بالمدرسة مما يعتبر خطوات تنفيذية لعلاج مشكلات البطالة.

وأضاف طارق شوقى أن الاتفاقيات تعد انعكاسا للتعاون المثمر لتلبية احتياجات السوق من العمالة فى قطاعات ذات اولوية مثل قطاع الطاقة والكهرباء، والوزارة تسعى إلى تحقيق الجودة بالتعليم الفنى على مستوى عالمي، بمساندة القطاع الخاص ليتفق مع خطة الدولة المصرية لبناء قطاع صناعى قوى وقوى عمل بشرية تحقق رؤية مصر 2030 بما يتفق مع معايير الجودة العالمية، وما يناسب حاجة سوق العمل.

ويحضر الفعاليات المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى.