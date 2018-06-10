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موجرينى: تقديم 20 مليون يورو مساعدات اقتصادية عاجلة للأردن

الأحد، 10 يونيو 2018 10:28 ص
موجرينى: تقديم 20 مليون يورو مساعدات اقتصادية عاجلة للأردن مسئولة الاتحاد الاوروبى
كتب سمير حسنى
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تعهدت فيدريكا موجرينى، ممثلة الاتحاد الأوروبى، بدعم الأردن فى خطواته الاقتصادية، كاشفة عن العمل على اتفاقية لدعم الجهود الإنسانية فى المملكة.

وقالت ممثلة الاتحاد الأوروبى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى بعمان، اليوم، الأحد، تخصيص 20 مليون يورو كمساعدات للفئات المهمشة وكجزء من مبلغ المليار يورو المخصص لدعم ومساعدة الأردن خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى بدعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد قمة رباعية لدعم الأردن، مؤكدا أن العلاقات مع السعودية علاقة تاريخية، ودعوة الملك سلمان ليست غريبة عن جلالته، معربا عن تطلع بلاده لمزيد من القرارات التى تدعم المملكة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

 


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مسئولة الاتحاد الاوروبى

الاردن

ايمن الصفدى

السعودية




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