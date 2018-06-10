مسلحو "داعش" فى إدلب يقطعون رؤوس 3 عناصر من جبهة النصرة

وكالات الأنباء

أعدم مسلحون من "ولاية إدلب" الخاضعة لتنظيم "داعش"، 3 عناصر من "هيئة تحرير الشام"، جبهة النصرة سابقًا، ردًا على مقتل 22 من عناصرهم العراقيين وإعدام آخرين، وذلك حسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد.

وأكد نشطاء، أمس السبت، أن المسلحين قطعوا رؤوس 3 أشخاص بعد ارتدائهم اللباس البرتقالى ردًا على المداهمة والاشتباك الدامى المرافق لها فى قرية كفر هند، بريف مدينة سلقين، فى ريف إدلب الشمالى الغربى، والتى استهدفت عناصر سابقين فى التنظيم، بتهمة أنهم "خلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش"، بالإضافة لإعدام 6 أشخاص آخرين من قبل هيئة تحرير الشام، بتهمة "الانتماء للتنظيم وتشكيل خلايا نائمة".

وعاد الهدوء إلى ريف مدينة سلقين فى الريف الشمالى الغربى لإدلب، يوم الثلاثاء الماضى، بعد اقتتال استمر ساعات بين عناصر من اللجنة الأمنية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، ومسلحين ينتمون لعائلة عراقية من خلايا "داعش"، وأدى الاشتباك إلى مقتل ومصرع عدد كبير من عناصر الطرفين، وأسر واعتقال آخرين، فقد قتل 22 شخصا من المسلحين العراقيين، فيما أسر مسلحو هيئة تحرير الشام مسلحين آخرين من نفس العائلة، كذلك قضى 5 عناصر على الأقل من القوة الأمنية لهيئة تحرير الشام، وأصيب آخرون.