محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء: "مش عاوز أى سلبيات خلال إجازة العيد"

كتب إبراهيم سالم

شدد اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، على رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومديرى مديريات التموين، والشباب، التضامن والأوقاف وهيئة النظافة، وجميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بوضع خطط محكمة خلال إجازات عيد الفطر المبارك، مؤكدا على ضرورة وجود ثلث القوى بالمديريات والأحياء خلال تلك الإجازات.

وأضاف المحافظ، أنه لابد من التأكيد على نظافة الحدائق العامة والمتنزهات والملاهى، قائلا: "مش عاوز حاجة تقع ومش عاوز أى سلبيات خلال إجازة العيد".

وناقش المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة فى اجتماعه، برئاسة اللواء محمد كمال الدالى، تقارير المديريات الخدمية خلال إجازة عيد الفطر، وتوفير الخدمات للمواطنين وجهود الأحياء والمراكز والمدن فى مواجهة الإشغالات ومخالفات البناء وأعمال النظافة العامة وتجهيز ساحات الصلاة لاستقبال المصلين أول أيام العيد.

وأكد المحافظ، فى تصريحات له، أنه تم إلغاء الإجازات للمسئولين خلال هذه الفترة والتواجد الدائم فى الشارع للإشراف على تيسير المرافق العامة وإنشاء غرف عمليات بكل وحدة محلية للتنسيق والمتابعة الدائمة وحل أى مشاكل طارئة ورفع درجة الاستعدادات للحالة القصوى فى كافة القطاات الخدمية واستمرار الحملات على مصانع بيع الحلوى لمراقبة الإنتاج وسلامة المعروضات وتوافر الاشتراطات الصحية.

كما وجه الدالى، رؤساء الاحياء والمراكز والمدن، بضرورة متابعة أعمال المراسى النيلية المنتشرة بعدد من المدن والأحياء خلال احتفالات العيد، والتأكد من كافة التراخيص للمراكب والصيانة الدورية للمراكب، قائلا "محدش بينزل ولا حد بيتابع".