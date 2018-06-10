video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 03:55 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء: "مش عاوز أى سلبيات خلال إجازة العيد"

الأحد، 10 يونيو 2018 03:54 م
محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء: "مش عاوز أى سلبيات خلال إجازة العيد" اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
إضافة تعليق

شدد  اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، على رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومديرى مديريات التموين، والشباب، التضامن والأوقاف وهيئة النظافة، وجميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بوضع خطط محكمة خلال إجازات عيد الفطر المبارك، مؤكدا على ضرورة وجود ثلث القوى بالمديريات والأحياء خلال تلك الإجازات.

وأضاف المحافظ، أنه لابد من التأكيد على نظافة الحدائق العامة والمتنزهات والملاهى، قائلا: "مش عاوز حاجة تقع ومش عاوز أى سلبيات خلال إجازة العيد".

وناقش المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة فى اجتماعه، برئاسة اللواء محمد كمال الدالى،  تقارير المديريات الخدمية خلال إجازة عيد الفطر، وتوفير الخدمات للمواطنين وجهود الأحياء والمراكز والمدن فى مواجهة الإشغالات ومخالفات البناء وأعمال النظافة العامة وتجهيز ساحات الصلاة لاستقبال المصلين أول أيام العيد.

وأكد المحافظ، فى تصريحات له، أنه تم إلغاء الإجازات للمسئولين خلال هذه الفترة والتواجد الدائم فى الشارع للإشراف على تيسير المرافق العامة وإنشاء غرف عمليات بكل وحدة محلية للتنسيق والمتابعة الدائمة وحل أى مشاكل طارئة ورفع درجة الاستعدادات للحالة القصوى فى كافة القطاات الخدمية واستمرار الحملات على مصانع بيع الحلوى لمراقبة الإنتاج وسلامة المعروضات وتوافر الاشتراطات الصحية.

كما وجه الدالى، رؤساء الاحياء والمراكز والمدن، بضرورة متابعة أعمال المراسى النيلية المنتشرة بعدد من المدن والأحياء خلال احتفالات العيد، والتأكد من كافة التراخيص للمراكب والصيانة الدورية للمراكب، قائلا "محدش بينزل ولا حد بيتابع".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء اجتماع أعضاء المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة لمناقشة استعدادات عيد الفطر

اخر الاخبار

محافظ الجيزة

عيد الفطر

احتفالات عيد الفطر

كمال الدالي

الجيزة




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة