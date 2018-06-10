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محافظة القاهرة: تجديد إنارة ممشى كورنيش النيل وورديتان للنظافة استعدادا للعيد

الأحد، 10 يونيو 2018 05:00 ص
محافظة القاهرة: تجديد إنارة ممشى كورنيش النيل وورديتان للنظافة استعدادا للعيد ممشى كورنيش النيل - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أنه سيتم تغيير إنارة ممشى كورنيش النيل بالقاهرة للمبات الليد، بدلا من الموجودة حاليا والتى لا يعمل معظمها، وذلك لإنارة الممشى ليظهر بشكل حضارى خلال عيد الفطر المبارك.

 

وأضاف رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تعليه أعمدة الإنارة لتكون أكثر إنارة، بالإضافة إلى دهان ممشى كورنيش النيل بعد غسله جيدا لينال إعجاب المترددين عليه خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

 

وأضاف سلطان إلى أن ممشى النيل يحظى بإقبال كبير من المواطنين خلال الأجازات والأعياد والعطلات الرسمية، مما يستدعى إلى مضاعفة الاهتمام به يوميا، لافتا إلى أن هناك ورديتان للعمل به لتنظيفه مرتين يوميا على الأقل باستخدام ماكينات غسيل خاصة به.

 

ونوه سلطان إلى أن مشكلة انتشار الباعة الجائلين بممشى كورنيش النيل مسئولية الأحياء، وأن عمال النظافة يتعرضون للتعدى بالضرب من قبل الباعة عند مطالبتهم الخروج من الممشى.

 

 


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