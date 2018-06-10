صور.. زعيم كوريا الشمالية يلتقى رئيس وزراء سنغافورة على هامش القمة مع ترامب

كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

التقى رئيس الوزراء السنغافورى لى هسيين لونج، اليوم الأحد الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، حسب بيان الحكومة، كما سيلتقى لونج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لدى وصوله قبل القمة.

ومن المتوقع أن تتركز المحادثات التى تعقد بين الزعيمين الأمريكى والكورى الشمالى فى 12 يونيو على إنهاء برامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية مقابل حصولها على حوافز دبلوماسية واقتصادية.

وتوجه زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونج أون إلى سنغافورة صباح اليوم الأحد للمشاركة فى القمة المقرر عقدها يوم 12 يونيو مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وجاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة "رينهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وسيجتمع الزعيمان يوم الثلاثاء فى منتجع جزيرة سنتوسا ومن المتوقع أن تركز المحادثات على نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية وبرامجها الصاروخية فى مقابل حوافز دبلوماسية واقتصادية.

يذكر أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قال إنه سيتوجه إلى سنغافورة للقاء الزعيم الكورى الشمالى، مشيرا إلى أن هذه القمة ستكون مهمة للغاية لكوريا الشمالية.

وذكر الرئيس ترامب، يوم السبت 9 يونيو ، خلال فى مؤتمر صحفى فى مدينة كيبيك الكندية التى تستضيف قمة الدول السبع الكبرى، "سأغادر بعد هذا المؤتمر إلى سنغافورة للقاء كيم جونغ أون من أجل إحلال السلام"، متابعا: "نتطلع للقاء كيم جونغ أون وهذا لقاء مهم جدا بالنسبة لكوريا الشمالية وللعالم أيضا".



الشرطة فى سنغافورة



تشديدات أمنية



توافد إعلامى كبير



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء



زعيم كوريا الشمالية ورئيس وزراء سنغافورة



سيارة زعيم كوريا الشمالية